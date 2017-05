Amerikaanse bobsleekampioen Holcomb overleden

Statistieken en vermoedelijke opstellingen van speelronde 33

6 mei De eredivisie is toe aan de voorlaatste speelronde van het seizoen 2016/2017. De belangen bij Excelsior - Feyenoord zijn inmiddels wel duidelijk, maar wat moeten we op de andere velden in de gaten houden? We nemen de leukste feitjes door met behulp van statistiekenbureau Gracenote.