Amstel Gold Race is eindelijk weer klassieker met smaak

Er is nog amper tien kilometer te rijden als er naast de kopgroep een auto opduikt. Uit het dakraampje, zodat iedereen het kan zien, hangt koersdirecteur Leo van Vliet. Hij schreeuwt naar de renners en steekt zijn duim op. Eigenlijk is het not done, de wedstrijdleider zo diep in de finale naast de leiders, maar daar heeft hij geen boodschap aan. Dit is zíjn moment.



De manier waarop mag dan niet heel chique zijn, Van Vliet heeft wel een punt. Eindelijk, eindelijk, eindelijk lijkt zijn Amstel Gold Race na jaren van ongebreidelde saaiheid weer op een wielerkoers. En dat is mede zijn verdienste.



In het afgelopen decennium maakten organisatoren van klassiekers en grote rondes de parcoursen steeds zwaarder. Het was soms net een potje ver plassen: als de ene wedstrijd nóg meer en nóg steilere klimmetjes opzocht, dan ging de andere op zoek naar nieuwe geitenpaadjes om eroverheen te toepen. Maar het is niet zo dat zwaardere wedstrijden meer spektakel opleveren. Integendeel. Hoe zwaarder de finale, hoe langer renners wachten om hun troeven op tafel te leggen.