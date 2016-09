Ana Ivanovic zet punt achter seizoen

FIFA overweegt WK in 2026 in VS, Mexico en Canada

16:37 FIFA-president Gianni Infantino staat nog steeds open voor een WK met 40 teams in 2026, dat wordt georganiseerd door meerdere landen. Dat zei de Zwitser vandaag tegen persbureau The Associated Press. Infantino maakte zijn plannen voor een WK met 40 landen al bekend in de aanloop naar de FIFA-verkiezing begin dit jaar.