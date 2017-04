Anastasiou: Deze mooie, gekke, fijne club blijft erin

Hoe uit dat verantwoordelijkheidsgevoel zich?

,,Malen, nadenken. Als ik na een lange dag bij Roda thuiskom, dan begint het kwellen van mezelf. Dan zit ik op de bank, pak ik een A4'tje en begin eindeloos te schrijven. Heb ik het de jongens wel goed uitgelegd? Ben ik wel duidelijk genoeg geweest? Ik trek me fouten van mijn elftal enorm aan. Er zijn nachten bij dat ik ­amper slaap, zeker na nederlagen. Gewoon omdat ik het die jongens zo gun dat ze het goed doen. Daarom woon ik doordeweeks ook apart van mijn gezin. Anders zegt mijn vrouw elke dag: 'Yannis, je bent niet blij.' Weet je, ik houd van Roda. Écht. Het is de club waar ik mijn mooiste tijd als voetballer heb beleefd en die ik per se in de eredivisie wil houden. Ik ben een knokker, van kinds af al."



Anastasiou groeide op in het Griekse plaatsje Arta. Zijn ouders bestierden daar een sinaasappel­bomenboerderij. Dag in, dag uit plukte zoonlief sinaasappelen. ­Alleen bij genoeg volle emmers mocht hij in het weekend voetballen. De mentaliteit die hij zo ontwikkelde kwam goed van pas toen hij zijn eerste contractje kreeg bij Ethnikos Piraeus. Niet geheel ongebruikelijk in zijn geboorteland bleef het uitbetalen van zijn salaris al snel uit. Er waren dagen bij dat de jonge Anastasiou letterlijk geen geld had om eten te kopen, vertelt hij. Toch hield hij vol.



U wilt er maar mee zeggen: ik heb voor hetere vuren gestaan?

,,Ik maak er altijd het beste van, dat is het meer. Juist bij tegenslag komt de vechter in mij naar boven. Met die mentaliteit heb ik het ook tot Anderlecht- en Ajax-spits geschopt. Alleen jijzelf kunt er alles uithalen in het leven. Op dat wat anderen doen heb je toch geen grip."



Op de nieuwe clubeigenaar Aleksei Korotajev en diens

adviseur Nicolas Anelka bijvoorbeeld. Spreekt u hen dagelijks?

,,Nee, ik spreek ze niet."



U spreekt uw bazen helemaal niet?

,,Ik heb meneer Anelka en meneer Korotajev één keer gesproken, ­direct na hun komst. Dat was een kort, maar goed gesprek.'' Korte stilte. ,,Ik overleg vooral met mijn staf en met technisch adviseur Sef Vergoossen, nu Ton Caanen vorige week is vertrokken. Of dat niet raar is?'' Anastasiou haalt zijn schouders op. ,,Zo gaat het nu ­eenmaal bij deze club."



In tegenstelling tot de immer praatgrage directeur Caanen is Anastasiou juist zuinig met zijn woorden. Dankzij het hem zo ­kenmerkende staccato-Nederlands, waarin hij vooral zijn hart laat spreken, heeft de Griek de gunfactor bij supporters. De vraag is alleen: hoe denkt Koratajev erover, mocht Roda morgen vooreigen publiek verliezen van concurrent Sparta?



U bent niet bang dat hij dan ­besluit dat u ook weg moet?

,,Ik weet dat het in de voetballerij zo kan werken. Maar wat ik zei: ik ga uit van het positieve. Ook al hebben we, zoals nu, nog zoveel blessures en zit het vaak niet mee. Bang ben ik niet, nooit, hoe hard er ook op me wordt ingebeukt."



'Ook een gewond dier kan ­gevaarlijk zijn', zei een van uw voorgangers bij Roda, Harm van Veldhoven, ooit.

,,Zo is het. Ondanks alles gaat deze mooie, fijne, gekke club in de eredivisie blijven."