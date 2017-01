Andere blik op de beker

Gerenoveerd middenveld

Als de voortekenen niet bedriegen gaat Feyenoord vanavond met een gerenoveerd middenveld de strijd aan met de ploeg van voormalig speler Henk Fraser. Deels is dat noodgedwongen. Tonny Vilhena, die al twee wedstrijden op een rij de positie van de in Gabon verblijvende Karim El Ahmadi innam, is immers geschorst.



Dat op zijn positie Renato Tapia speelt, is dan ook geen verrassing. Al dient de Peruviaan deze kans wel eens met beide handen aan te grijpen. Bij eerder gelegenheden, zoals in Odessa tegen Zorja Loehansk en in Deventer tegen Go Ahead Eagles, was het bij de Zuid-Amerikaan vooral slap waar het niet kon en frivool waar het niet moest.



Niet toevallig bleef het in Odessa 1-1, terwijl in Deventer de enige competitienederlaag van het seizoen werd geleden. Maar kort voor Tapia zouden, als de voortekenen van het trainingsveld van deze week niet bedriegen, Simon Gustafson en Bart Nieuwkoop een kans kunnen krijgen. Jens Toornstra is al dagen grieperig en Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst lijkt liever niet veel risico te willen nemen met de speler die dit seizoen zowel scorend als aangevend van grote waarde is. Een schril contrast met een jaar geleden dus, toen Botteghin wél aan de bak moest met destijds een hamstring met garantie tot de deur.



Dirk Kuyt kan weleens aan de kant worden gehouden zodat de routinier zondag in de thuiswedstrijd tegen NEC okselfris aan de start kan staan. ,,Botteghin kon destijds in Kerkrade wel spelen'', zegt Van Bronckhorst. ,,Maar we wisten toen niet hoe lang hij het zou volhouden. Dat bleek gelukkig heel lang. Met Toornstra kijken we het aan, er zijn dit seizoen nog heel veel belangrijke wedstrijden te spelen. Dan wil je ook geen onnodige risico's nemen.''



Die laatste opmerking lijkt een voorschot op een gewijzigd middenveld, eentje waar Vitesse minder wakker van zal liggen dan de gebruikelijke opstelling van de koploper. Wat heeft Feyenoord er in de praktijk voor over om weer de beker te winnen? ,,Ik zie echt de honger naar succes bij mijn spelers'', ontkent Van Bronckhorst de suggestie dat de competitie bij de koploper voorrang krijgt. ,,Het is zeker niet zo dat wij alleen voor de competitie kiezen.''



Maar toch. De laatste strohalm, zoals een jaar geleden, of een gevalletje 'we willen ook best de beker weer winnen'. Het kan een wereld van verschil maken. ,,Kijk, we zullen inderdaad andere spelers aan de aftrap brengen'', zegt Van Bronckhorst. ,,Maar die andere jongens zullen er ook vol voor gaan.''