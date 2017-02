Andries Jonker nieuwe trainer van Wolfsburg

Wolfsburg verloor vrijdagavond met 1-2 van Werder Bremen. Jonker verlaat per direct zijn positie als hoofd jeugdopleiding van Arsenal. Bij Wolfsburg wordt Jonker trainer van de Nederlanders Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer, die in januari naar Duitsland verkaste. Jonker was van 2012 tot 2014 al assistent-trainer bij Wolfsburg. Hij was destijds rechterhand van Dieter Hecking, die op 17 oktober 2016 werd ontslagen. Sinds 21 december 2016 is Hecking hoofdtrainer bij Borussia Mönchengladbach.



Jonker was in het seizoen 1999/2000 voor het eerst hoofdtrainer in het betaald voetbal, bij FC Volendam. Daarna werkte hij twee jaar voor de KNVB. In het seizoen 2002/2003 was hij assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona. Later was hij hoofdtrainer bij MVV Maastricht en Willem II. Ook bij Bayern München werkte hij als assistent van Louis van Gaal, die hij na dienst ontslag tijdelijk opvolgde als interim-trainer. Sinds de zomer van 2014 was hij hoofd jeugdopleiding bij Arsenal.