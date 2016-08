Andy Murray en zussen Williams door op US Open

Ook Serena Williams bereikte moeiteloos de tweede ronde van het grandslamtoernooi in New York. De als eerste geplaatste Amerikaanse rekende in twee sets af met de Russin Ekaterina Makarova: 6-3 6-3.



Haar oudere zus Venus Williams vierde een record met een zwaarbevochten overwinning in de eerste ronde op de Oekraïense Katerina Kozlova(6-2 5-7 6-4). De 36-jarige Amerikaanse speelt in het US Open haar 72e grandslamtoernooi en is nu haar landgenote Amy Frazier gepasseerd als tennisster met de meeste deelnames aan grandslams.



Olympisch kampioen Murray had geen enkele moeite met Rosol. Hij kreeg in de hele partij geen breakpoint tegen. Zijn service liep goed en de Schot was zichtbaar op zijn gemak in het Arthur Ashe Stadium, waar tegenwoordig een dak op zit. Ook al was het dak open, Murray had het gevoel in een indoorhal te spelen. ,,Het is wel luidruchtiger, maar de omstandigheden waren perfect. Er stond praktisch geen wind'', oordeelde de Brit, die dit jaar ook al Wimbledon op zijn naam schreef.



Serena Williams leek volledig hersteld van de schouderproblemen, die haar parten speelden op de Olympische Spelen in Rio. De 34-jarige 22-voudig grandslamwinnares, die jaagt op haar zevende titel op Flushing Meadows, ramde de ballen als vanouds over het net. Makarova had weinig in te brengen. ,,Ik sloeg nog niet zo hard als normaal, ik probeerde de ballen wat meer te plaatsen'', zei ze na afloop.