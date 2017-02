Anelka in een Roda-shirtje, het is absurd

Obiku

Mike Obiku stak jaren geleden de loftrompet over de nieuwe stad waarin hij ging voetballen, Haarlem, dacht hij. Pas later vernam de Feyenoord-cultheld dat AZ in Alkmaar huist. En afgelopen woensdag was er nog de media-vuurdoop van kersvers Roda JC-aanvaller Beni Badibanga. Op de stelling dat er veel van hem verwacht wordt in Kerkrade reageerde de Belg met: ,,Kerkhaar? Wat is Kerkhaar?" Op z'n zachtst onhandig. Helemaal als je bedenkt dat hij werd weggeplukt uit Luik, op fietsafstand van het Parkstad Limburg Stadion.



Hoe mal en potsierlijk ook, het tekent het Roda JC van nu. De huidige nummer 17 van de eredivisie moet met een vracht aan exotische verrassingen naar de top. ,,Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is wel degelijk waar", kirt algemeen directeur Wim Collard deze dolle vrijdag van genoegen. En daarbij wordt volop met geld gestrooid. Al blijkt er wel enige verwarring te bestaan over de wijze waarop dit naar buiten toe wordt gecommuniceerd.



,,Hoeveel ik investeer?", herhaalt Korotajev de vraag van de verslaggever. ,,Vijftien tot twintig miljoen euro". Collard, op fluistertoon: ,,We hadden afgesproken niets over bedragen te zeggen." Caanen: ,,Dan is die afspraak nu geschonden." Meteen wordt duidelijk wie de regie in handen heeft in Zuid-Limburg. Niet Collard, niet Caanen. Nee hij, Korotajev.



En dus zit hij morgen op de tribune, wanneer Roda JC het opneemt tegen Ajax. Dan zal meteen blijken of er sprake is van een Nicolas Anelka-effect. Koratajev gaat ervan uit van wel. Dat heeft hij gisteren, tijdens het kennismakingsgesprek met de selectie, alvast maar even medegedeeld. ,,Ik heb de spelers gezegd dat ze moeten winnen. 2-1 is goed."