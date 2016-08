Antonio nieuwe naam in eerste selectie Allardyce

Doelman Joe Hart blunderde in de verloren wedstrijd tegen IJsland opzichtig, maar Allardyce houdt vast aan de sluitpost die bij Manchester City overbodig is verklaard.



WK-kwalificatie



Engeland begint het tijdperk-Allardyce op zondag 4 september met een uitwedstrijd bij Slowakije om kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland. Engeland zal in poule F ook moeten afrekenen met Schotland, Slovenië, Litouwen en Malta.



Phil Jagielka, Luke Shaw, Danny Drinkwater en Theo Walcott zijn de vier spelers die op het EK niet aanwezig waren, maar door bondscoach Allardyce wel weer worden opgeroepen.



Linksback Ryan Bertrand, middenvelders Jack Wilshere en Ross Barkley en aanvaller Marcus Rashford waren op het EK wel van de partij, maar zijn niet opgenomen in de eerste selectie van Allardyce.



Debutant



Michail Antonio, die op meerdere plekken uit de voeten kan, is de enige debutant in de selectie van Allardyce. Hij scoorde zondag zijn tweede treffer van het seizoen in de uitwedstrijd van zijn club West Ham United bij Manchester City.