Arena en Bradley spreken zich uit tegen Trump

,,Er zijn slechte mensen in de wereld, en er zijn ook slechte mensen in ons land. Maar het is duidelijk dat de meerderheid van de mensen goed is. Het is fantastisch om die mensen een kans te geven onderdeel van ons land te zijn'', aldus de 65-jarige Arena, die onlangs de ontslagen Duitser Jürgen Klinsmann opvolgde als trainer.



Arena heeft zelf een Europese achtergrond. Zijn grootouders emigreerden vanuit Italië. Eerder bekritiseerden basketbalcoaches Steve Kerr en Gregg Popovich het besluit van president Trump al.



Onlangs maakte ook Michael Bradley, aanvoerder van de Amerikaanse voetbalploeg, zijn ongenoegen over opmerkingen van Donald Trump bekend. Dat deed de voormalig middenvelder van sc Heerenveen in niet mis te verstane woorden in een bericht op zijn Instagram-pagina. ,,Ik had gehoopt dat de president Trump een andere zou zijn dan de Trump in de aanloop naar de verkiezingen. Dat de xenofobische, misogynische en narcistische Trump zou worden vervangen door iemand met meer bescheidenheid en begrip, maar ik heb me vergist. Zijn beslissing over het inreisverbod voor moslims bewijst maar weer dat hij de binding met ons land volledig kwijt is."