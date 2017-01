Arnold Kruiswijk is een quizvraag voor de eeuwigheid

Zeer vermoedelijk is Arnold Kruiswijk de anoniemste bekende voetballer van Nederland. Dit weekend verscheen hij plots voor de landelijke camera's, eindelijk, voor het eerst sinds zijn debuut in januari 1962. Arnold had (opnieuw) een bijzonder record verbroken, want in 25.188 minuten in de eredivisie heeft hij nog geen enkel doelpunt gemaakt. Niet eentje!



Ja, alleen in eigen doel. Daar komt zijn andere bijzondere record vandaan: in 2006 maakte Kruiswijk het snelste eigen doelpunt aller tijden in de eredivisie, na precies negen seconden.



Je verzint het haast niet: Arnold Kruiswijk uit Appingedam scoorde nog nooit, maar in eigen doel is hij juist de snelste van allemaal.



Glimlachend vertelde Arnold zondag over zijn nieuwste mijlpaal. Hij zag er de humor wel van in, zo te zien. Zijn vrienden maken er soms grapjes over. Op zich is scoren het leukste wat er is, vond Arnold. Het is er alleen nooit van gekomen.