B-keus is nu even fit als basisklanten

,,Ik kijk naar de data die beschikbaar zijn'', zegt Van Bronckhorst. ,,Je kunt de laatste jaren veel meer meten bij spelers. Bij Feyenoord doen we dat eigenlijk pas de laatste anderhalf jaar écht. In het verleden waren de mogelijkheden er hier niet of nauwelijks.''



Fysieke belasting



Van Maurik moet voor Van Bronckhorst dagelijks de fysieke gesteldheid van de spelers in kaart brengen. Tijdens trainingen gebruikt hij daarvoor 'Inmotio', een systeem waarmee het mogelijk is om looplijnen, snelheden en afstanden van spelers exact te meten. Van Bronckhorst kan de gegevens gebruiken voor tactische doeleinden, maar het doel is vooral om de fysieke belasting van spelers in de gaten te houden. ,,Ik krijg heel nauwkeurig te zien of mijn spelers tijdens trainingen in het rood komen'', zegt Van Bronckhorst. ,,Als dat te lang het geval is, kunnen we daar snel in schakelen. Zelfs tijdens die bewuste training nog. Dat was hier tot voor kort helemaal niet mogelijk. In de praktijk reageren we dus als blijkt dat spelers te vermoeid raken.''