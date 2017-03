'Dikkie' zag nog nooit een disco van binnen

Familiekwaal

En dan dat lijf, dat past ook niet bepaald in een mal van de gemiddelde tiener. Alleen al met die bonkige benen (of zijn het poten?) is hij zijn leeftijdsgenoten ver vooruit. De Ligt strekt ze en kijkt er even naar. Dan droogjes: ,,Een familiekwaal. Mijn vader had vroeger ook wel aardige bovenbenen. Zit in het dna blijkbaar.''



Al is er natuurlijk ook wel een hoop zweet voor nodig geweest. ,,Weet je, vroeger was ik altijd een beetje een dikkerdje. 'Dikkie', noemden ze me toen ik in de jeugdopleiding van Ajax speelde. Ze stuurden me direct naar een diëtiste. Als jochie van negen jaar al, hè. Als klein kind houd je van snoepen. Maar ik had ook wel aanleg om dik te worden. Ik ben nu erg met voeding bezig. Ik heb recent zes wedstrijden in twaalf dagen gespeeld, dus dan moet je de batterij ook goed opladen.''



Oud-international Barry Hulshoff is zijn begeleider en zaakwaarnemer. Vader Frank de Ligt benaderde de voormalig Ajacied om zijn zoon te ondersteunen. ,,Als je niet oppast, zit je zo acht uur met hem te praten over verdedigen'', zegt zoon Matthijs. ,,Heerlijk is dat. Babbelen over details. Stapje naar voren, stapje naar rechts. Ik ben pas drie jaar verdediger. Vroeger stond ik op het middenveld, maar ik was dus wat log. Destijds baalde ik dat de trainer mij achterin zette. Maar inmiddels geeft het me echt een kick om een spits uit te schakelen. Tuurlijk kan ik ook gemeen zijn. Buiten het veld niet. Maar je karakter hoeft niet te stroken met je speelstijl.''