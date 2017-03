Dolberg houdt vooral van de eigen Arena

De familie Dolberg komt morgen over uit Denemarken om Kasper te zien spelen in de Amsterdam Arena tegen FC Twente. Goede keus, zeg je op voorhand, dat ze voor een thuiswedstrijd kiezen. Dolberg houdt van het eigen stadion. Dat hij donderdag tegen Kopenhagen (2-1 verlies) scoorde buíten Amsterdam, in zijn geboorteland nog wel, is namelijk best bijzonder. Alle competities meegeteld is die typische en sterke spitsengoal donderdag in het Parken Stadion pas zijn tweede goal in een uitwedstrijd. Voor de eerste moeten we helemaal terug naar oktober vorig jaar. Al is die vernuftige stift van toen in de Kuip er wel eentje voor het jaaroverzicht.



Ajax keerde teleurgesteld terug uit het land van Dolberg, al zal de spits persoonlijk een goed gevoel hebben overgehouden aan de wedstrijd voor het oog van zijn landgenoten. Hij scoorde dus en was weer balvast. Na afloop keken de vele Deens journalisten elkaar eens goed aan: 'huh, die Dolberg joh, die is goed zeg'. Grappig om te merken dat wij Nederlanders hem beter kennen dan de Denen zelf. Dolberg maakte vorig jaar weliswaar zijn debuut in het nationale elftal, maar in de Deense competitie speelde hij maar een handjevol wedstrijden bij Silkeborg voordat Ajax hem weggeplukte.



Dolberg was tegen FC Kopenhagen weer helemaal Dolberg. We zijn er in Nederland al lang en breed aan gewend. Na zijn doelpunt keek hij precies zoals hij ook keek tijdens de aftrap. Geen gesprint, gejuich, of gebalde vuisten. Een kroel met Amin Younes, dat was het wel zo'n beetje. Toen zijn doelpunt vlak voor tijd werd afgekeurd na een lichte duw in de rug van de tegenstander? Dolberg zal je niet zien protesteren bij een scheidsrechter. Hij hobbelde terug in positie alsof het een potje zomeravondvoetbal op de camping betrof. Dat ondoorgrondelijke en stoïcijnse, het maakt Dolberg tot een intrigerend fenomeen.



Op de tribune observeerde Jon Dahl Tomasson, assistent-bondscoach van Denemarken, hem donderdag nauwlettend. De Noorse coach Stale Solbakken van Kopenhagen zei na afloop: ,,Dolberg was misschien wel de beste Deen op het veld. In elk geval de beste Deense aanvaller op het veld.''

