Dost & co. tegen het Real van Ronaldo

De steraankoop

Sporting Clube de Portugal verwacht van alle aanwinsten het meeste van Bas Dost uit Deventer. De spits was de duurste aankoop van dit seizoen en hij is vanavond in Madrid waarschijnlijk als enige Nederlander verzekerd van een basisplaats. Er rust nogal wat druk op de schouders van Dost. Zijn voorganger, Islam Slimani - voor ongeveer dertig miljoen euro aan Leicester City verkocht - had met 27 doelpunten een belangrijk aandeel in Sportings kwalificatie voor de Champions League. Met een doelpunt in zijn eerste wedstrijd voor Sporting voerde Dost de verwachtingen nog wat op. Hij weet bovendien hoe het is om in Bernabeu te spelen: vorig seizoen verloor hij er met VfL Wolfsburg met 3-0 van Real.

Bas Dost viert zijn debuuttreffer van afgelopen zaterdag.

De verrassing

De carrière van Marvin Zeegelaar is op z'n zachtst gezegd grillig. Hij mislukte bij Ajax, Excelsior, Espanyol, Elazigspor en Blackpool maar heeft nu bij Sporting een vertrekclausule van 45 miljoen in zijn contract staan. Een basisplaats tegen Real is niet ondenkbaar. Wie had dat gedacht toen bij Excelsior zijn instelling nog openlijk werd bekritiseerd? Bij Rio Ave zag hij het licht. Als verdediger heeft Zeegelaar wel veel concurrentie bij Sporting waar Bruno César en Jefferson ook linksback kunnen spelen.

Marvin Zeegelaar.

De langverwachte

De liefde van Sporting-trainer Jorge Jesus voor Nederlands voetbal begon toen hij in de jaren negentig stage liep in Barcelona bij Johan Cruijff. Niet minder werd die liefde in 2011 toen hij met zijn toenmalige club Benfica speelde tegen FC Twente en daar zowel Douglas als Bryan Ruiz aan het werk zag. Inmiddels kan hij zelf over beide spelers beschikken. Douglas werd in zijn carrière al vaak gelinkt aan Sporting, koos steeds voor andere club, maar meldde zich deze zomer dan echt in Lissabon. Mét overgewicht, waardoor hij eerst nog maar eens wedstrijdfit moet zien te raken.

De onbekende