Eén koers, één zege voor Bauke Mollema

In de slotetappes werd Mollema's leiderspositie aangevallen - onder anderen door Vincenzo Nibali - maar hij overleefde alle schermutselingen. En zo staat de zegeteller na één koers voor Mollema al op één.



,,Dat is mooi meegenomen. Vorig jaar was ik in januari al derde in de Ruta del Sol, maar dit is nog iets anders. Ik merk dat ik toch een stap vooruit heb gezet vergeleken met andere jaren. Niet eens zozeer fysiek, maar vooral mentaal. Ik zit goed in mijn vel, ik heb de hele winter geen pijntjes of blessures gehad - maar het is vooral dat ik weet wat ik moet doen om zo'n wedstrijd te winnen. Ik heb me in december specifiek voorbereid om goed te rijden in de korte tijdrit in San Juan. Misschien heeft dat ook met leeftijd en ervaring te maken: ik ben klaar om te winnen."



Mollema zal de komende maanden vooral etappekoersen rijden: de Ronde van Abu Dhabi, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië. De klassiekers laat hij dit jaar links liggen ('Te veel stress en niet te combineren met hoogtestages'). Want Het Grote Doel van Mollema vindt dit jaar plaats in mei: de Giro d'Italia.