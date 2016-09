Eerst Havenaar, dan pas Zlatan

ADO Den Haag, Manchester United, PSV. Bij Feyenoord gaan ze er eens goed voor zitten deze dagen. De loodzware maar op voorhand prachtige week, dáár had de selectie van Feyenoord afgelopen seizoen toch zo hard voor gewerkt?, vroeg trainer Giovanni van Bronckhorst zijn spelers gisteren nog maar eens.



Dan is het nu tijd om te het te laten zien ook. Maar hoe verleidelijk is het voor spelers om al over de confrontatie met ADO heen te kijken, naar voor veel jongens de grootste wedstrijd uit hun loopbaan? Het eerste Europese duel van manager José Mourinho belooft ook een prachtige avond te worden in Rotterdam. Maar eerst staat ADO op het menu.



,,En dat is de gedeelde nummer 2 van de eredivisie, dus het lijkt mij onzin om al verder te kijken'', zegt de Deense spits Nicolai Jørgensen. ,,We zien dit allemaal als een heel belangrijke wedstrijd. Bij winst gaan we volgende week met minimaal twee punten voorsprong naar PSV.''



Bovendien, zo realiseren ze zich in de Kuip, is ADO Den Haag absoluut geen tegenstander om te onderschatten. Vorig seizoen leverde Feyenoord zes punten in tegen de Hagenaars. En onder de nieuwe trainer Zeljko Petrovic verloor ADO dit seizoen nog niet eenmaal.



,,We kunnen denken en denken aan Manchester United, maar die wedstrijd is toch echt pas donderdag'', stelt Jørgensen. ,,Dus dat heeft geen zin. We moeten winnen van ADO, ook voor het gevoel. Manchester United zal een zware wedstrijd worden en PSV-uit is ook erg lastig. Maar van ADO moeten we winnen. Pas na zondag ga ik aan Manchester United denken.''