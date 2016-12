Gekkenwerk in de Premier League, maar de fans smullen

Goed of oogstrelend voetbal is zeldzaam, maar Klopp kan er niet over uit hoe zwaar, vurig en meeslepend het allemaal is geweest. ,,Deze wedstrijden zijn zó moeilijk'', aldus de Liverpool-manager. ,,Elke wedstrijd hier is moeilijk, zwaar. Hard. Compromisloos. De wedstrijd tegen Stoke City straks: ook heel moeilijk. Daarna Manchester City thuis, Sunderland uit. Of was het andersom? Sorry, ik ben het even kwijt.''



Tureluurs

Klopp acteert zijn verwarring met een knipoog, maar je zou er haast tureluurs van worden, van het speelschema in de komende pakweg twee weken in Engeland. Vanaf komende maandag, Boxing Day, gaat het los. Elke dag is er wel een wedstrijd, tot en met woensdag 4 januari, ook op oud- én nieuwjaarsdag.



Veel clubs hebben maar twee dagen tussen hun wedstrijden, volgens inspanningsfysioloog Raymond Verheijen een doodzonde, maar in Engeland nauwelijks een serieus discussiethema. Althans: de discussie leidt steevast nergens toe. Elk jaar is er wel een manager die er vraagtekens bij zet, ook Klopp doet dat nadrukkelijk, maar meestal sterft dat geluid vanzelf weer weg.



,,Want het is een hartstikke mooie traditie, hoor'', zeggen de trainers in koor, om de hoon voor te zijn. Want die voetballers van ze, klinkt het dan, die verdienen toch genoeg? Hun clubs hebben toch niet voor niets selecties van een mannetje of dertig? Nou dan. Of Louis van Gaal er nu over mopperde, of Arsène Wenger, of zelfs een rasechte Engelsman als Sam Allardyce, het veranderde allemaal weinig.



Dit seizoen wordt er alleen op 29 december niet gespeeld op het hoogste Engelse niveau, maar voor de echte liefhebber: die dag kun je altijd nog naar Aston Villa tegen Leeds United gaan kijken. Twee grote clubs in het Championship, het tweede niveau.