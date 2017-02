Glimlach terug na rustkuur

Rust

Na het debacle van Rio had Heemskerk maar aan één ding behoefte: rust. ,,Ik moest echt even gas terugnemen. Het was allemaal te veel geweest. Ik was heel moe en had weinig energie. Wat ik allemaal heb gedaan? Vooral veel met vriendinnen afgesproken en ik heb reizen gemaakt naar IJsland en Tahiti."



Zwemmen deed Heemskerk niet veel. ,,In september zwom ik één keer per week en dat heb ik onder begeleiding van Marcel Wouda langzaam opgevoerd."



Inmiddels is Heemskerk sinds begin januari volop in training in Eindhoven. De hereniging met haar oude succescoach Marcel Wouda doet haar goed. ,,Marcel is gewoon één van de beste trainers ter wereld. In het verleden hebben we bewezen goed te kunnen samenwerken, met mooie resultaten, en daar gaan we nu weer voor."



Het is verbluffend om te zien hoe Heemskerk na krap zes weken enorme vooruitgang heeft geboekt op technisch gebied. ,,Het voelt ook echt goed. Ik heb weer veel lengte in mijn slagen", stelt Heemskerk, die de 100 vrij in Oosterhout won in een tijd van 54,40 seconden.



Ter vergelijking: op de Olympische Spelen bleef ze op deze afstand steken op 54,63. De zwemster die dit jaar 30 wordt, is zichtbaar opgetogen over haar progressie. Dat had ze in het najaar niet durven dromen. ,,Bij de eerste trainingen voelde het zo slecht. Ik heb me toen weleens afgevraagd: waar doe ik het allemaal voor? Er zijn dagen geweest dat ik zwemmen niet leuk vond, maar aan stoppen heb ik nooit gedacht.''



Hoe anders ziet de wereld er een paar maanden later uit. Heemskerk geniet van het zwemmen. Ze heeft haar glimlach terug.