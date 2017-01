Kanonnen gezocht

Van alle afstanden in het schaatsen blijft de 500 meter van de vrouwen achter. De enige die in de buurt van het podium komt, is Jorien ter Mors. Maar een rassprinter is zij niet. In Berlijn moeten de Nederlanders dit weekeinde het laatste startbewijs voor het WK sprint bemachtigen.



Tot twee jaar geleden waren de kansen op Nederlands succes op de 500 meter groter. Maar Margot Boer, goed voor brons op de Olympische Spelen van Sotsji, stopte met schaatsen en Nederlands recordhoudster Thijsje Oenema zit noodgedwongen aan de kant, sinds anderhalf jaar geleden voor de tweede keer melanoomkanker werd geconstateerd.



Wie kijkt naar de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen ziet dat de beste van de vijf Nederlandse deelnemers niet verder kwam dan een plek in de middenmoot. ,,De volgende generatie meldt zich nog niet", zegt Marianne Timmer, oud-sprintster en tot vorig jaar schaatscoach van een vrouwensprintploeg. ,,Thijsje Oenema was het laatste échte sprintkanon van Nederland. Zij kon in goede vorm openen met 10.1 op de 100 meter."