Luxedilemma voor Feyenoord

Steven Berghuis keek geërgerd naar de verslaggever. Het was kort na weer een overwinning van Feyenoord en de vraag was of Berghuis eigenlijk hoopte dat Karim El Ahmadi zo lang mogelijk actief zou blijven op de Afrika Cup.



,,Nee, natuurlijk niet'', zei Berghuis fel. ,,Niet dat ik hem geen succes gun met Marokko. Maar ik zou het wel lekker vinden als wij hem er weer bij hebben.''



Maar de vraag was natuurlijk niet bedoeld om te peilen of Berghuis zijn ploeggenoot wel of niet succes zou gunnen in het shirt van zijn land. Nu El Ahmadi terug is, sneuvelt er een basisspeler. En Berghuis bevindt zich in de gevarenzone. ,,Want Karim El Ahmadi speelt zondag in Enschede zeker'', zo liet ook Giovanni van Bronckhorst nog maar eens weten hoe belangrijk de international van Marokko voor hem is.



,,Of ik dan inmiddels een vaste basisplaats heb veiliggesteld? Joh, ik heb geen idee'', zegt Berghuis. En dat gevoel hebben drie heel belangrijke pionnen van Feyenoord op dit moment. Kuyt, Toornstra en Berghuis weten dat King Karim een van hen uit de ploeg zal knikkeren.



Net als in de laatste week voor de winterstop toen Kuyt (AZ-uit), Berghuis (ADO Den Haag-thuis, beker) en Toornstra (Vitesse-thuis) beurtelings werden gepasseerd. ,,Dat deed ik in december niet omdat ze niet goed presteerden, maar omdat bepaalde wedstrijden bepaalde type spelers vraagt'', aldus Van Bronckhorst.



De vraag voor de trainer is nu: wat voor type speler vraagt de uitwedstrijd tegen FC Twente? De creativiteit van rechterspits Berghuis? Een aanvallende middenvelder die bijna naast Nicolai Jørgensen speelt en af en toe scoort zoals Kuyt? Of een onvermoeibare balansbewaker die volop assists levert en ook geregeld scoort zoals Toornstra?



De spaarzame keren dat Kuyt aan de kant moest blijven van Van Bronckhorst, waren steeds uitwedstrijden. AZ-uit in december, Vitesse-uit deze maand. Beide keren gooide de coach van de koploper het toen op de frisheid van de 36-jarige routinier. ,,Zie het als rekening houden met zijn leeftijd'', zei Van Bronckhorst toen.