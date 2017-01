Nederland Tennisland, afgegleden naar bedenkelijk niveau

Door Rik Spekenbrink In Melbourne is de Australian Open begonnen. Het tennistoernooi wordt traditioneel geopend met de uitschakeling van alle Nederlanders. De satirische website 'De Speld' weet vaak wel raad met tegenvallende prestaties van de Nederlandse tennissers op de grand slams. Satire snijdt meestal wel hout. De vier belangrijkste toernooien worden al jarenlang gekenmerkt door een vroege aftocht van onze landgenoten. Hoe bijzonder de halvefinaleplaats van Kiki Bertens vorig jaar op Roland Garros, en haar enorme stijging op de wereldranglijst, ook was. Met Bertens en Robin Haase was het aantal Nederlanders op de Australian Open al beperkt tot twee. Beiden verloren in de eerste ronde, Haase redde het maandagnacht niet tegen het 19-jarige Duitse talent Alexander Zverev.

Cijfermatig gezien is de Australian Open niet het slechtste Nederlandse grand slam. In 2008 en 2009 deden er drie keer niet eens landgenoten mee aan het hoofdtoernooi. Op een opgemaakte Europese ranglijst van kwartfinaleplaatsen op de vier majors van de afgelopen tien jaar, staat Nederland 24ste. Achter landen als Kazachstan, Oostenrijk en Letland. Michaëlla Krajicek (kwartfinale Wimbledon 2007) en Bertens zorgden voor de twee streepjes achter Nederland. Terwijl bijvoorbeeld België door zes verschillende mannen en vrouwen aan 15 kwartfinaleplaatsen kwam. De verklaring voor de huidige crisis is nog niet zo eenvoudig. Alex Reijnders is een geschikte kandidaat om de vraag aan voor te leggen. Hij coachte tussen 1988 en 2004 onder anderen Sjeng Schalken, Jacco Eltingh en Paul Haarhuis. Alle drie haalden ze de top-20. Het was een gouden generatie, met ook Jan Siemerink en Richard Krajicek, die Wimbledon won en even de nummer 4 van de wereld was.

,,Het was de tijd dat er altijd wel een Nederlander ver kwam in een grand slam. Dat vonden we gewoon", zegt Reijnders. ,,Ik zei toen al: het is heel bijzonder wat hier gebeurt. Achteraf was het een unieke tijd."



Reijnders werkt sinds anderhalf jaar als prestatiemanager bij de KNLTB. Het doel van de bond is een structurele positie in te nemen in de top-10 van het mondiale tennis. Reijnders: ,,Maar dat kun je niet op commando bestellen. En het gaat ook niet in één of twee jaar."



Eén van de belangrijkste actiepunten was het certificeren van tennisscholen. ,,Vroeger had je drie of vier gerenommeerde scholen waar ouders van talenten uit konden kiezen. Nu zijn er meer dan 200 tennisscholen die pretenderen prestatief op te leiden. Nou, zo veel talent is er helemaal niet. En die scholen zijn lang niet allemaal zo goed."