Onana verslaat Krul op punten

Vorm

Ronald Waterreus zat recent bij Ajax - PSV in de Amsterdam Arena en observeerde André Onana eens grondig. ,,Man, wat een atleet'', zegt de oud-keeper van onder meer PSV en Oranje. ,,Het is gewoon fijn om naar die jongen te kijken. Zijn stijl, de kracht. Ja, daar kan ik wel van genieten. En op een paar slippertjes na in het begin heeft hij het goed gedaan. Dus ik zie eigenlijk geen enkele reden om hem nu of eventueel na de Afrika Cup ineens te passeren. Je ziet ook dat zijn verdedigers op hem vertrouwen. En dan gaat het er niet om wat ze zeggen, maar wat ze uitstralen op het veld. Het is niet voor niets dat het centrale duo Sánchez/Viergever zo goed func­tioneert.'' Onana behoort ook hier in Portugal tot de meest vrolijke Ajacieden van het stel. Hij is in vorm. Punt voor Onana.



Onana - Krul 1-0

Werkwijze van Bosz

Als Peter Bosz in zijn eerste halfjaar als trainer van Ajax iets heeft bewezen, dan is het wel dat reputaties bij hem niet tellen. Bazoer, Tete, El Ghazi, Gudelj en Riedewald internationals? Voor Bosz was dat geen reden om ze niet te passeren. En waarom zou hij die richtlijn ook nu niet hanteren? Onana (20) heeft vanzelfsprekend een mindere staat van dienst dan Krul (28), maar Bosz is wel het type dat het liefst zo min mogelijk wisselt als hij zijn ideale formatie eenmaal heeft gevonden. Ook hier een plusje achter de naam van de Kameroener dus.



Onana - Krul 2-0

Ervaring

Toen Jasper Cillessen vertrok naar FC Barcelona waren er bij Ajax intern nogal wat twijfels over Onana. Nu al goed genoeg om met de druk in Ajax 1 om te gaan? Mwah. De leiding van Ajax stond er zelfs op dat Cillessen nog de belangrijke return in de voorronde van de Champions League tegen Rostov zou keepen. Om vervolgens Krul te huren van Newcastle, voor de rest van dit seizoen. Maar het verhaal is bekend: het duurde veel langer dan verwacht voor Krul wedstrijdfit was. Maar ervaring, zeer bruikbaar in een naderende titelstrijd, heeft Krul ontegenzeggelijk. Natuurlijk door zijn heldenrol tijdens die krankzinnige penaltyreeks op het WK van 2014 in Brazilië tegen Costa Rica, maar toch vooral vanwege die 160 offi­ciële wedstrijden in het eerste elftal van Newcastle United. Is ook wat waard.



Onana - Krul 2-1

Toekomst

Onana is de keeper voor de nabije toekomst van Ajax. Hij heeft een contract dat hem op papier nog tot de zomer van 2018 in Amsterdam houdt. Zet dat eens af tegen Krul. Die is over een paar maanden weer terug naar Engeland. Een optie tot koop heeft Ajax bovendien niet bedongen voor de Haagse keeper. Dan kies je toch voor de toekomst? Waterreus: ,,Eigenlijk zou het helemaal geen rol moeten spelen. Gehuurd, gekocht, hoe lang contract nog doorloopt. Bosz stelt echt wel de speler op met wie hij denkt de meeste punten te halen. Maar Krul en Onana ontlopen elkaar nauwelijks. Dus dan is het wél weer logisch om ook wat verder vooruit te kijken.'' De winnende slag is daarmee voor Onana.



Onana - Krul 3-1