Ontploffingsgevaar op de Ajax-bank

Tribuneplaats

Niet alleen zijn geduld wordt op de proef gesteld, ook de signalen zijn weinig hoopgevend. Er was die tribuneplaats in Athene, vorige week tegen Panathinaikos. Bovendien is Lasse Schöne hem voorbijgestreefd in de hiërarchie, als vervanger van de vaste controlerende middenvelder. Twee tikken op rij, voor Bazoer.



Tijd om te mokken is er niet, vooral omdat de 19-jarige beseft dat hij slecht speelde toen hij de kans wel kreeg. Anderzijds: welke middenvelders voldoen wel in dit prille seizoen? Juist daarom zal het broeien in Bazoers hoofd.



Tete dan. De Amsterdammer is zijn plaats als rechtsachter kwijt aan Joël Veltman. Gedeeltelijk om tactische redenen, omdat van Veltman opbouwend meer verwacht mag worden. Toch is ook voor Tete zijn bijrol een hard gelag. Steeds geldt weer: hoe lang marcheren zij geruisloos mee in de beslissingen van de trainer? Want ontegenzeggelijk zal Bosz een manier moeten vinden om zijn reserves van naam tevreden te houden. En wat als de zaakwaarnemer van Tete zich gaat roeren, ene Mino Raiola?



Bosz sprak al met zijn reserves en is content met hun houding. Maar het blijft een dun lijntje. Het nadeel van een brede selectie. Kijk bijvoorbeeld ook naar Anwar El Ghazi. Van eerste naar derde keuze als rechtsbuiten, nu hij Hakim Ziyech en ook nog Bertrand Traoré voor zich moet dulden.