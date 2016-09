Onverzettelijkheid als grootste wapen

Volgens De Wolf is de fitheid van Feyenoord één van de oorzaken dat de ploeg nu zo sterk voor de dag komt. ,,Ze ogen superfit, de medische staf doet blijkbaar prima werk in de Kuip. Onverdiend was de winst zondag zeker niet. En als ik Karim El Ahmadi tekeer zie gaan, dan geniet ik. Wat een passie, wat een power.''



De spelers van Feyenoord zijn zelf ook trots op de foutloze start. Maar op de eigen borst roffelen is er in de Kuip niet bij. De winst tegen PSV werd gevierd, maar niet in die mate zoals het bijvoorbeeld in het verleden weleens gebeurde na een winstpartij tegen Ajax. De ploeg wil meer dan alleen een goede start. Typerend is het bescheiden gedrag van Brad Jones, die al het gespeculeer over dat hij het stokje definitief moet overnemen van zijn geblesseerde collega Kenneth Vermeer, keurig wegnam. John de Wolf twitterde deze zomer kort nadat Vermeer de zware blessure had opgelopen al dat Feyenoord snel bij Jones moest aankloppen. ,,Jones is een geweldige keeper, heerst tot ver voor zijn doel'', zegt De Wolf. ,,En daar heb je het weer: zijn meevoetballen kan beter, maar hij heeft twee doelpunten tegen. Wat is belangrijker?''



Jones zelf is blij met alle complimenten, maar wenst vooral te benadrukken dat ook zijn verdedigers ijzersterk zijn. ,,Op dit moment probeert iedere spelers de ploeg dezelfde kant op te duwen'', zegt Jones. ,,We vechten voor elkaar. Voor ons is duidelijk: als we het zo doen, halen we het gewenste resultaat. Maar het is nog pril.''



Pril of niet, het gaat natuurlijk alweer over de onvermijdelijke Coolsingel, over de kansen op de eerste landstitel sinds 1999. De Wolf knikt. ,,Dan moet je nu echt van Roda JC en Willem II winnen. En dan nog is de weg heel lang. Maar dit Feyenoord is veranderd. De jongetjes zijn mannen geworden.''