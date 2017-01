Puzzelen met de Eredivisie

Landstitel

Desondanks zou het plan er, zeker bij de variant waarin de punten uit de reguliere competitie worden gehalveerd voor de play-offronde, wel voor kunnen zorgen dat de nummer zes na dertig wedstrijden er uiteindelijk met de landstitel vandoor gaat. Pieken aan het eind van het seizoen wordt daarmee extra beloond, zou je kunnen stellen. ,,Onzin", meent Woerts. ,,Uiteindelijk wint de sterkste ploeg gewoon de titel."



Hesp benadrukt dat eerlijkheid bij de VVCS voorop staat. ,,Met het huidige systeem hebben we niet per se moeite, maar we houden meerdere opties open. Uiteindelijk moet de club die er het meest recht op heeft wel kampioen worden. Dan is het alleen maar goed voor de weerstand."



Bij de Algemene Vergadering Betaald Voetbal ligt de bal in mei van dit jaar bij de clubs zelf. Zij mogen daar stemmen op hun favoriete opzet. Voorzitter Edwin Lugt van Go Ahead Eagles heeft in ieder geval zijn twijfels bij het nieuwe concept:



,,Ik denk niet dat dit de oplossing is. Een eerlijkere verdeling van de mediagelden zou de competitie al een stuk spannender maken. Dan hoef je helemaal niet van achttien naar zestien. En met een mogelijke kampioenspoule wordt het gat tussen de top van Nederland en de rest alleen maar groter. Dit zijn gekunstelde structuren om meer geld op te halen."