Pyeongchang is precies wat de sport nodig heeft

Contrast

Een groter contrast met de vorige gastheer Sotsji is nauwelijks denkbaar. In de Russische badplaats was het een jaar voor de Spelen één grote bende. De sfeer was op zijn zachtst gezegd onvriendelijk. Op elke straathoek stonden zwaarbewapende militairen. Geen enkele Rus leek zin te hebben in een megalomaan evenement. In welke zakken de 50 miljard euro die het feestje van Poetin moest kosten allemaal is beland, zullen we nooit weten. Het werd in elk geval niet besteed aan een fraai aangelegd olympisch park of een vergoeding voor de honderden mensen die huis en haard moesten verlaten voor de bouw van een stadion. En dan waren er nog de gaten in de muur van de dopingruimtes.



Pyeongchang doet het met 11 miljard, nog steeds geen gering budget. De stad greep voor 2010 en 2014 naast de organisatie voor de Winterspelen, maar hield vol. Het kleine bergdorpje is de naamgever en om verwarring met de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang te voorkomen is de hoofdletter C toegevoegd: PyeongChang.



De ijssporten vinden een goed halfuur verderop plaats, in het aan de Japanse zee gelegen Gangneung. Een ietwat slaperige provinciestad met ruim 200.000 inwoners. Zes nieuwe stadions zijn er gebouwd. Op het olympisch stadion voor de openingsceremonie na zijn ze allemaal klaar.

Voor winterse plaatjes moet je naar het Alpensia resort, waar op een postzegel de besneeuwde venues van het schansspringen, biatlon en langlaufen zijn gebouwd. Maar de stadions voor het ijshockey, kunstrijden en shorttrack, dé sport in Zuid-Korea, zijn ook prachtig.



Hier in Gangneung is het westerse Seoel ver weg. In de restaurants schuifelen de obers, die je via een belletje aan tafel roept, voorbij op badslippers en witte sokken. Een Engelse menukaart is een zeldzaamheid, maar de bereidheid om te helpen is na een nederige buiging groot. De lokale specialiteit is kwal en smaakte, hoewel per ongeluk besteld, prima. Tijdens de Spelen hebben de vrijwilligers - er hebben zich er meer dan 100.000 aangemeld - trouwens allemaal een doorontwikkelde versie van een vertaalapp op hun telefoon.



De dennenbomen aan de kustlijn geven Gangneung de bijnaam Pine City en zorgen in het voorjaar, zo staat althans in de folder, voor een natuurlijk parfum in de stad. Zet dat maar eens af tegen de stank in sommige delen van Rio de Janeiro, de stad die afgelopen zomer logistiek en financieel gezien totaal niet klaar bleek om de Zomerspelen te organiseren.