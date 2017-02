Trouwen in juni, maar eerst een ander groot feest

De Deen groeide op in Ballerup, in een multiculturele wijk dicht bij Kopenhagen. Zijn moeder is accountant, zijn vader runt een kartcentrum. In de Kuip kunnen ze het niet geloven, maar de Deen kreeg in zijn vaderland rode kaarten omdat hij scheidsrechters uitschold en zware en onnodige overtredingen maakte. Pas twee jaar geleden zette hij een punt achter dat soms opgefokte gedrag, met de hulp van een mental coach. ,,Ik ben nu kalm, er is meer focus, dat levert meer goals op'', zegt hij.



Voel je veel druk op jacht naar de eerste landstitel van de club sinds 1999?

,,Als je als spits twee of drie wedstrijden niet scoort, dan voel je de druk toenemen. Maar sinds ik hier ben, kwamen de doelpunten toch steeds weer. Bovendien is er een groot verschil of de spits die niet scoort speelt in een ploeg die wint of verliest. Wat dat betreft was een wedstrijd zonder doelpunt van mij dit seizoen alleen een probleem tegen Go Ahead Eagles, toen we met 1-0 verloren. En oké, ook tegen Ajax, toen het 1-1 bleef.''



Alleen Kuyt, Vermeer, Elia en jij weten het binnen de selectie van Feyenoord: hoe word je landskampioen?

,,Ik ben bij FC Kopenhagen tweemaal kampioen van Denemarken geworden. Wat ik in die specifieke seizoenen vooral heb geleerd, is dat het zoveel waard is om een resultaat écht over de streep te kunnen trekken. Denk aan dat gelijkspel in de Galgenwaard tegen FC Utrecht. Daar moesten we echt alles voor geven en dat deden we dan ook. Aan de slechte wedstrijden, zoals zondag tegen ADO, toch iets tastbaars overhouden, dát is de manier om kampioen te worden. Je moet de thuiswedstrijden winnen en op vreemde bodem resultaten zien te halen, waarmee je kunt leven. Een reeks thuisoverwinningen vergroot de druk op de concurrenten.''