Twijfels over snel herstel Arek Milik

Krijgt hij de rekening later gepresenteerd of is de Poolse spits een medisch wonder? Heijboer kent de behandelmethode van Milik niet, maar zegt in algemene zin wel: ,,Er zijn ontwikkelingen om deze blessure sneller te laten genezen. In negentig procent van de voorste kruisbandoperaties wordt de kruisband volledig vervangen door een deel van de kniepees of hamstringpezen. Daarna volgt een lange revalidatieperiode. Maar er is een nieuwe operatiemethode waarbij de kruisband gehecht wordt.''



Over die methode bestaat in de orthopedische wereld nog de nodige twijfel. Simpelweg omdat het succes nog bewezen moet worden. ,,In de wetenschap zijn daar jaren voor nodig om de juiste conclusie te trekken. Laten we alsjeblieft gereserveerd zijn'', zegt Heijboer. ,,In Zuid-Europa wil men nog wel eens kiezen voor de 'kort-door-de-bocht-oplossing'. Het uitgangspunt moet natuurlijk altijd zijn om in één keer goed te revalideren en er lang plezier van te hebben.''