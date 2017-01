'Verwachtingen door het plafond'

Vijf minuten in het veld, direct een solo Om maar meteen met de deur in huis te vallen: hoe goed gaat Kluivert junior worden? Co Adriaanse, hoofd opleidingen bij Ajax toen papa Patrick doorbrak, noemt de naam van Nordin Wooter. Een talentvolle rechtsbuiten, watervlug. ,,Ik voorspelde een gouden toekomst voor Wooter'', zegt Adriaanse. ,,Was ik van overtuigd, maar het is er niet uitgekomen. Ik wil er mee zeggen: eigenlijk is het niet te voorspellen. Maar de voortekenen zijn goed. En dan doel ik vooral op zijn bravoure, een wezenlijk onderdeel van het vak. Hij dúrft. Gelijk die acties, die perfecte passjes. Ook al een paar minuten nadat hij was ingevallen. De balaannames én direct het overzicht. Patrick en hij zijn verschillende spelers, fysiek vooral. Maar de branie hebben ze wel gemeen. Patrick had ook geen gebrek aan zelfvertrouwen.'' Stiekem die strafschop al willen nemen Het ging Justin Kluivert net te ver om bij 'meneer' Lasse Schöne die belangrijke strafschop tegen PEC Zwolle op te eisen. Maar dat het door zijn hoofd spookte, zegt wel veel. Volledig onbevangen, zag ook Willem van Hanegem.

Pasta peuzelen in Portugal

Dat Justin Kluivert mee mocht op trainingskamp naar Portugal, was al heel wat voor hem. De kleine Kluivert was immers pas net officieel van Ajax A1 naar Jong Ajax overgeheveld, waar hij dit seizoen een vaste basisspeler hoopte te worden. Daar onder de Portugese zon lepelde hij na de oefenwedstrijd tegen Excelsior keurig het plastic bakje pasta leeg dat hij van de begeleiding kreeg. ,,Gezond en goed eten'', had zijn vader hem dagelijks geadviseerd vanuit Parijs.



Het doet Co Adriaanse denken aan de tijd dat Patrick Kluivert in Ajax A1 speelde. ,,De moeder van Patrick nam vaak Surinaams eten mee voor heel het team. Dat aten die jongens dan op in de bus na een wedstrijd. Zorgzaam, dat was Patricks vader ook, maar meer op de achtergrond. Voor Justin is het misschien lastig dat zijn vader niet om de hoek woont. Ook daar zal hij mee om moeten gaan.''