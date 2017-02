Vilhena als antwoord op Guardado

Bazoer nam maanden later sportieve wraak in de Arena met de winnende goal, maar Vilhena had zijn punt gemaakt.



,,Tonny is zo ontzettend belangrijk voor ons'', zegt ploeggenoot Karim El Ahmadi. ,,Niet alleen omdat hij op een belangrijke positie speelt, maar zeker ook door zijn manier van spelen. Hij brengt energie, pakt ballen af, sluit bij als het kan. We zijn allemaal heel blij dat we hem zondag tegen PSV er weer bij hebben. Want ik heb het al vaker gezegd: Vilhena heeft het karakter van een topspeler.''



Daar is iedereen het in de Kuip wel over eens, maar dat op zich is opvallend, want zo lang is het nog niet geleden dat Vilhena een anonieme bijrol vertolkte bij Feyenoord. Gekrenkt was hij dat hij na een bliksemstart opeens niet meer voor vol werd aangezien. Hij zat op de bank, een vertrek leek aanstaande en werd door analytici openlijk getwijfeld aan zijn kwaliteiten.