Voetvolleyend wachten op de juiste club

Slapen

Terug in Nederland mist De Boer het trainingsveld niet. ,,Ik slaap rustiger. Als trainer denk je in bed toch aan de volgende dag. Aan processen. Aan spelers die je nog moet spreken. Dat gaat continu door.'' Niet dat hij nu veel uitslaapt. ,,Ik train twee keer in de week bij mijn fysiotherapeut in Amsterdam. En voetvolleyen doen we nu ook twee á drie keer in de week. In Aalsmeer. In zo'n hal met verwarmd zand. Met mijn broer en Landzaat, Trustfull, Kreek en Levchenko.'' Tussendoor kijkt hij voetbal. Twee keer al is hij in de Arena geweest.



,,Ik kijk er met plezier naar, moet ik zeggen. In mijn ogen zie je de hand van Bosz het meest terug in het spel van Lasse Schöne. Dat is ook de belangrijkste verandering, denk ik. Met hem en Sinkgraven heb je meer aanvallend ingestelde spelers. Dat kan er dan aantrekkelijker uitzien. Al is die vijf secondenregel, waar iedereen het in het begin over had, weer een beetje verwaterd.''



Alle vertrouwen

De Boer heeft er alle vertrouwen in dat er in 2017 een mooie club langskomt voor hem. Als die club uit de winterstoploze Premier League komt, weten ze bij de oud-internationals in elk geval zeker dat ze voor begin volgend jaar op zoek moeten naar een centrale verdediger die net zo fanatiek is als De Boer.