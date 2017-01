Woorden: soms zijn ze overbodig

Ooit, op een doordeweekse winterdag, terwijl de regendruppels tegen de ruiten waaiden en de televisie zachtjes fluisterde in de hoek van de kamer, vielen er meer dan twee woorden uit de mond van Kevin Pauwels. Dat was per ongeluk. Kevin spreekt nooit meer dan twee woorden. Zijn zeldzame zinnen bestaan doorgaans uit één woord: ,,Bwoah." Bwoah, dat is geen ja, dat is geen nee, dat zit er ergens tussenin. Soms, als hij ergens heel enthousiast over is, zegt hij: ,,Bwoah bwoah." Dat is het wel zo'n beetje. Kevin Pauwels is veldrijder van beroep. In Vlaanderen is hij zo'n beetje wat Jan Blokhuijsen bij ons is: hij doet altijd mee, is goed in zijn sport, je kijkt er soms het hele weekend naar - maar op maandagmorgen ben je weer vergeten wie hij is. Voor en na elke veldrit krijgt Pauwels een microfoon onder zijn neus. Die interviews duren gemiddeld twintig seconden en twee bwoahs. Als zwijgen een sport zou zijn, was Pauwels onverslaanbaar.

Juist díe Kevin Pauwels, de minst zeggende topsporter ooit, stuurde deze week een Twitterbericht de wereld in: ,,Weer een controle achter de rug." Er zat een foto bij van het formulier van de dopingcontrole, die hij even ervoor had ondergaan. Met daarop in het rood omcirkeld de opmerking dat hij geen medicatie had gebruikt.



Het is geen geheim dat in het wielrennen de afgelopen decennia vaak misbruik is gemaakt van medische attesten. Meer in het bijzonder: van cortisonen. Dat is een ontstekingsremmer, maar wel eentje waarvan onder meer wordt gezegd dat het een euforisch effect kan opwekken. Het staat op de dopinglijst en dus mag het alleen worden gebruikt met toestemming van een arts.



Het probleem is dat er artsen en renners zijn (geweest) die blessures verzonnen om een attest te verkrijgen. Vooral in de aanloop naar belangrijke wedstrijden regende het soms plotseling fysieke ongemakken. Pauwels liet met zijn tweet zien dat hij geen attest heeft voor de WK veldrijden van komende zondag, maar hij kietelde er - bewust, lijkt me - ook zijn concurrenten mee.



Titelfavoriet Mathieu van der Poel ging er meteen op in: ook hij plaatste de formulieren van zijn dopingcontrole. Het wachten is nu op een reactie van die andere grote favoriet: Wout Van Aert. Hij kampt al een paar weken met knieproblemen. In de persconferentie die hij vandaag houdt, zal hij onherroepelijk de vraag krijgen of hij daarvoor een medisch attest heeft aangevraagd en zo ja: of dat attest écht nodig was.



Er is de laatste tijd veel te doen geweest over medische attesten: over de door Fancy Bears gehackte attesten, over die van Chris Froome en - vooral - die van Bradley Wiggins. Soms was er geen doorkomen aan: het onderwerp is omgeven door rookgordijnen en een mist van holle woorden. Pauwels heeft precies het tegenovergestelde gedaan. Geen holle woorden, geen rookgordijnen, maar rauwe transparantie.



Als je geen attest hebt, stuur je een foto van je dopingformulier rond. En als je er wel eentje hebt, leg je uit waarom. Sociale controle via sociale media: het is briljant in al zijn eenvoud.

Een tweetje met een foto, meer niet. Soms zijn woorden overbodig.

Bwoah.