Bankzitters nu in beeld bij Feyenoord

Krediet

Datzelfde 'probleem' heeft Michiel Kramer. Natuurlijk had de lange spits op meer krediet gerekend dan 33 schamele speelminuten in zes wedstrijden. Zijn eerste seizoen mocht niet het predicaat 'uitmuntend' dragen, maar was zeker ook niet slecht. Met 14 treffers en 5 assists in de competitie, maar vooral met doelpunten in het bekertoernooi in de halve finale tegen AZ en in de eindstrijd tegen FC Utrecht leverde hij vorig seizoen toch een aanzienlijke bijdrage. Maar na de komst van Nicolai Jørgensen is Kramer uit beeld verdwenen.



Kramer en Gustafson moeten het duel met FC Oss aangrijpen om zich weer eens te laten zien. De competitie met de beloften is daar niet geschikt voor, ook de toegevoegde duels voor het tweede elftal om de 'Premier League International Cup' tegen Jong Swansea City, Jong Chelsea en Jong Dinamo Zagreb niet.



Of FC Oss dat wel is? De ploeg van trainer François Gesthuizen won voor het laatst in 2011 een bekerwedstrijd en zal als kanonnenvoer moeten dienen in Rotterdam. Steven Berghuis was daar gisteren duidelijk over: ,,Ik heb beelden van ze gezien, maar eerlijk gezegd heb ik de Jupiler League afgelopen seizoen niet zo gevolgd. We gaan ook gewoon uit van eigen kracht. Het zou namelijk wel heel erg zonde zijn als we het nu tegen FC Oss zouden laten liggen.''