Barça rekent op de Grote Drie

FC Barcelona heeft vele gezichten, dit seizoen. Niet alleen door de vele wekelijkse wijzigingen in het basiselftal, waarmee trainer Luis Enrique zijn spelers de nodige rust wil geven. Ook door het spel. Zaterdag verscheen er ineens weer een perfect geoliede machine in Vitoria, waar Alavés met 0-6 werd vernederd, met vier doelpunten van de drie man voorin: Suárez (2), Messi en Neymar.



Maar aan de overkant stond een B-elftal van Alavés, met slechts vier van de spelers die enkele dagen eerder heroïsch de bekerfinale - eind mei tegen hetzelfde Barça - hadden bereikt. Bedriegelijk dus. Datzelfde Alavés had dit seizoen in Camp Nou nog gewonnen. En het had weinig gescheeld of Barça was zaterdag al snel op achterstand gekomen, als doelman Ter Stegen niet fabuleus de doorgebroken Theo van scoren had afgehouden.



Morgenavond wacht een duidelijk zwaardere opdracht. Paris Saint-Germain is in vorm. Het wervelde vrijdag in Bordeaux langs Girondins, met doelpunten van Cavani (2) en Di Maria, en bedreigt AS Monaco nu aan kop van de Franse ranglijst. En tegen sterke tegenstanders heeft Barça het moeilijk, dit seizoen. Tegen vier ploegen uit de top 6 van de Primera División (Real en Atlético Madrid, Real Sociedad en Villarreal) speelden de blaugranas in de eerste speelronde gelijk.



Barça, dat is duidelijk, is niet meer zo oppermachtig als voorheen. Het bereikte de bekerfinale, met hangen en wurgen, tegen Atlético Madrid. Maar in de competitie heeft het al 18 verliespunten, zeven meer dan Real Madrid, dat zaterdag bij hekkensluiter Osasuna won. En in de Champions League werd een show thuis tegen Manchester City (4-0) afgewisseld met een nederlaag in Engeland (3-1).



Coach Luis Enrique is op zoek naar een nieuwe identiteit voor zijn ensemble. Het tikitaka van voorganger Guardiola is lang niet zo dominant meer aanwezig, het verschil in balbezit met de tegenstanders niet meer zo overdreven groot en de defensie - de linie die het meest van samenstelling wijzigt - ziet meer af dan voorheen, omdat er over het hele veld minder druk wordt uitgeoefend.