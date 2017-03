'Barney' en 'Mighty Mike': tegenpolen met dezelfde eerzucht

Respect

Het wederzijdse respect tussen de tegenpolen is groot. En beiden kijken ontzettend uit naar de Premier League-avond vanavond in eigen land. Vorig jaar duurde het 47 minuten voordat de bijna 10.000 kaartjes waren uitverkocht, dit jaar 14. Ahoy zal weer oranje kleuren.



Van Gerwen: ,,Dit jaar deden ze het nog eens dunnetjes over. Dat is toch fantastisch. Daar ben ik dankbaar voor.''



Van Barneveld is de prater. Hij vertelt over het algemeen beeldender dan zijn collega, doorspekt met anekdotes en voorbeelden. Gisteren al voelde hij zijn lichaam gloeien. ,,Ik zit vol tintelingen. Ik was een jaar geleden inderdaad heel somber, dacht dat ik het allemaal wel gezien had. Maar wat ik hier toen meemaakte, overtrof mijn stoutste dromen. Dat je de zaal binnenkomt, een klein halfuurtje rijden van huis, en dan zo trots als een pauw bent omdat er 10.000 man 'Barney Army' aan het zingen zijn.''



De Hagenaar is de pionier in dit land. Staat al 33 jaar aan de top, maar is inmiddels overvleugeld door Van Gerwen. De Brabander won vorig jaar alle belangrijke toernooien en is haast onverslaanbaar als het er écht om gaat. Van Barneveld: ,,Ik ben soms lichtelijk jaloers op Michael. Ik ben ook een geboren winnaar, wil spraakmakend zijn, maar weet ook dat er een aantal darters nu beter is dan ik."



Van Gerwen wordt dit jaar voor het eerst vader. Van een meisje, verklapte hij gisteren. Van Barneveld wordt dit jaar voor de tweede keer opa. Zijn dochter is in verwachting. 49 is Van Barneveld nu, maar hij belooft tot zijn 55ste door te gaan, al doet het zo'n pijn de wereld over te vliegen en dan verjaardagen van familieleden en vrienden te missen.



Dat gaat Van Gerwen, 27, nu ook meemaken. ,,Oh ja, maar daar maak ik mij geen zorgen over. Ik zit anders in elkaar. Er moet brood op de plank komen. Ook voor het kindje dat eraan zit te komen. Het is toch mooi dat ik daar voor kan zorgen door te doen wat ik leuk vind?"



Ooit gaat Van Barneveld lekker pijltjes gooien op demonstratietoernooien, verlost van de druk en de stress. ,,Daar ben ik dan Raymond van Barneveld. Hier ben ik Barney. Soms denk ik: goh, ik had ook wel lekker in de vipruimte willen zitten. Hoe ik het toch volhoud? Ik vind het toch nog wel veel te leuk. Al draai ik soms meer op de automatische piloot dan dat ik zelf vlieg.''



Van Barneveld is gebrand op een overwinning. ,,Voor al die mooie mensen die een kaartje hebben gekocht, wil ik een mooi resultaat neerzetten tegen een ijzersterke Gary Anderson.''



Die maniakale eerzucht is dan toch de overeenkomst tussen de twee. Van Gerwen, op tijd hersteld van zijn rugklachten, herhaalt zijn ambitie wekelijks. ,,Ik wil altijd winnen. Presteren. De wereld laten zien dat ik de beste ben.''



Dat hij nu speelt in eigen land zorgt zelfs bij hem voor meer dan kriebels. ,,Ik leg een aparte druk op mezelf. Hier speel ik voor de Nederlanders. Maar daar kan ik mee omgaan. Hier word ik alleen maar beter van.''