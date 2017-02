Barstjes in Feyenoords collectief

'Teamspeler'

Uitgerekend Dirk Kuyt, al zijn hele carrière wereldwijd geroemd omdat hij de ware 'teamspeler' is, opende zaterdagavond het bal na de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, die hij grotendeels vanaf de bank had moeten bekijken. ,,Ik dacht dat ik als aanvoerder wel een streepje voor had'', zei Kuyt over de beslissing van trainer Giovanni van Bronckhorst. ,,Ik was verbaasd en teleurgesteld dat ik niet speelde.''



Kuyt voelde zich naar eigen zeggen het ervaren verlengstuk van Van Bronckhorst. ,,Daar denkt de trainer anders over'', bromde Kuyt. Uitspraken die niet gecategoriseerd mogen worden in de rubriek ­'wereldschokkend'. Maar toch was het duidelijk dat de routinier voor even het individuele belang koos en duidelijk niet het collectieve doel waar alles en iedereen voor zou moet wijken: de eerste Rotterdamse landstitel sinds 1999.



Sinds de terugkeer van Karim El Ahmadi, die met het Marokkaanse nationale elftal om de Afrika Cup streed in Gabon, moet Van Bronckhorst gevoelige keuzes maken. De coach doet dat door een beetje te schuiven, noem het rouleren. In Enschede tegen FC Twente was Toornstra het eerste slachtoffer, ­zaterdag was Kuyt de klos.



Clubicoon Willem van Hanegem begrijpt wel dat Kuyt de pest in heeft nu onomstotelijk vaststaat dat hij geen status aparte meer heeft in de Kuip. ,,Hij heeft het recht om chagrijnig te zijn als hij niet wordt opgesteld'', zegt Van Hanegem. ,,Maar Feyenoord staat er eindelijk echt goed voor. Iedereen onderkent toch dat Kuyt daar een belangrijke rol in heeft gespeeld? Dan zorg je er toch voor dat dit voor de buitenwereld nooit ook maar een seconde een item kan worden? Laat het op het veld zien, ook al is het dan als invaller. Maar ik vond Kuyt tegen FC Groningen juist zwak invallen.''



Door te kiezen voor het rouleren met drie spelers hoopt Van Bronckhorst ongetwijfeld iedereen tevreden te houden richting de eindstreep. Maar het tegenovergestelde resultaat dreigt nu.



De trainer kiest er ook zelden voor om al zijn wisselmogelijkheden te benutten. Dat steekt bij veel van de wisselspelers, met voorop Michiel Kramer, die op 4 december voor het laatst in actie kwam. Van Hanegem zegt echter ook niets te zien in invalbeurten van een paar minuten. ,,Drie minuutjes meedoen, daar heb je als speler echt helemaal niets aan'', zegt Van Hanegem. ,,Laat ze een kwartier spelen of doe het helemaal niet.''