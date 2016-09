Beckenbauer kreeg 5,5 miljoen als WK-chef

Formeel kreeg Beckenbauer het geld via een sponsorovereenkomst met de Duitse voetbalbond DFB. Opvallend is ook dat de DFB het betreffende bedrag pas eind 2010 aan de belastingdienst opgaf.



Eerder werd Beckenbauer, een levende legende in Duitsland, al in verband gebracht met fraude en witwaspraktijken rond het WK van 2006. Justitie in Zwitserland opende om die reden onlangs een strafzaak tegen hem. De gebeurde mede vanwege eerdere publicaties in der Spiegel.