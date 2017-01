Bedankt Louis, voor al het heerlijke ongemak

Dus daar stond ik dan, de volgende ochtend. Jong verslaggevertje van het AD, drijfnat achter de oren. In een extra vroege taxi was ik naar de luchthaven van München gereden, op de bonnefooi, om Louis - heel misschien - te kunnen tackelen voor een reactie.



Van Gaal dronk koffie in de hoek van het barretje, gezellig naast zijn reiskoffer. Ik stelde me voor, enigszins nerveus, voorbereid op een keiharde afwijzing, en anders wel op een moeizaam soort boksgevecht.



Het werd het laatste. Louis bitste en blafte, maar gaf wel antwoord. Ik schreef alles ouderwets op een blocnote, onhandig leunend op één been, wat steeds lastiger werd, want op mijn linkerschouder had ik mijn rugzak hangen, en die zakte steeds een beetje verder naar beneden.



Van Gaal beet hard terug richting Koeman. Somde fijntjes alle internationals in de Ajax-selectie op. Vond dat de trainer niet zo moest zeuren, en dat ging-ie hem straks vertellen ook. Met rode wangen stiefelde ik weer weg, een paar minuten later, hop, het barretje uit.