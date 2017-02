Begin met een bal naar voren!

Het is steeds hetzelfde: de top 3 wint week in week uit. Niemand laat punten liggen. De achterstand van de nummers 4 en 5 is gigantisch. En had Feyenoord vorig jaar na de winterstop niet zo'n duikeling gemaakt, dan was het beeld toen ook al zo geweest. Gek toch? De andere ploegen stellen dus niet veel voor. Je ziet dat het bij die teams vooral de bedoeling is om de bal niet te verliezen. Gisteren heb ik met verwondering naar Anouar Kali van Willem II ­gekeken, in de wedstrijd tegen AZ. Kali heb ik nog getraind bij FC Utrecht. Daar speelde hij acht van de tien ballen vooruit. Gisteren speelde hij er acht van de tien naar áchteren. Terwijl zo'n jongen echt beter kan, dat zag ik gisteren al. Tot twee keer toe zette hij een medespeler met een steekbal alleen voor de keeper. Ik vraag me dan af met wat voor opdracht zo'n speler door zijn trainer het veld in wordt gestuurd. Sinds een jaar of zes, zeven spelen veel teams in Nederland eerst en vooral vanuit de angst om te verliezen. Maar speel nu eens om te winnen. Je hoeft van mij echt niet blind naar voren te hollen, maar geef, om te beginnen, de eerste bal naar voren. En ga eerst eens ­acceptabel voetbal spelen.

Zo'n Ajax ook. Dat werd dan de afgelopen jaren vier keer kampioen. Maar dat gebeurde dus maar één keer met aardig voetbal. Vraag maar aan de supporters!



Nee, ik vind Ajax nu ook niet goed. Ze kunnen daar veel beter en gedurfder voetballen dan ze nu doen. Trainer Peter Bosz heeft daar ook de spelers voor. Spelers als Kenny Tete en Jairo Riedewald zitten veelal op de bank, maar als ik hun trainer was, zouden ze meer speeltijd krijgen. Zij zijn voor mij internationals met wie Oranje jaren vooruit zou kunnen. Riedewald speelde gisteren tegen Vitesse redelijk. Hij wil nu echt zijn kans grijpen, maar dat zit hem ook in de weg. Want ik vond hem angstiger voetballen dan anders. Dat zie je vaker, dat jonge spelers onder druk van de trainer hun onbevangenheid verliezen.



Feyenoord maakte gisteren in Den Haag uiteindelijk zijn supporters toch nog blij, maar tijdens de wedstrijd hadden diezelfde fans het gevoel dat ze langs een afgrond gingen. Ikzelf kreeg ook steeds een beroerte als die gasten van ADO de bal naar voren schoten. Hij kon namelijk best een keer goed vallen. Het is dat doelman Brad Jones redde met zijn voet, want anders was het gewoon gelijk geworden. En dan had Feyenoord met nog maar drie punten voorsprong op Ajax volgende week in de Kuip tegen PSV moeten aantreden. Daar had ik echt niet aan moeten denken!



Vergeet niet: Feyenoord speelde gisteren tegen de nummer 18 van de eredivisie. De nummer 18! Niet de nummer 3 of 4 hè? Zo'n beperkte ploeg als ADO Den Haag hoor je, als je echt kampioen wilt worden, met je hele ziel en zaligheid ondersteboven spelen. Maar dat gebeurde dus niet. Daarom blijf ik Feyenoord waarschuwen, zoals ik al vaker op deze plek heb gedaan: het veldspel moet echt beter. Anders mist Feyenoord ook dit jaar de landstitel en loopt het seizoen alsnog uit op een teleurstelling, voor mij en voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt.