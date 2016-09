Belgische D'Hoore sprint naar zege in Madrid

Totti helpt AS Roma na lange onderbreking aan drie punten

18:37 Clubicoon Francesco Totti heeft zondag AS Roma drie punten bezorgd in de thuiswedstrijd tegen Sampdoria (3-2). De sluwe aanvaller, die eind deze maand zijn veertigste verjaardag viert, kwam na de verlengde rust (1-2) als invaller in het veld. Diep in blessuretijd besliste hij het duel met een doeltreffende strafschop.