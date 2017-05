Bertens: Ik ben happy, dat is wat telt

,,Daar zitten we weer", zegt Kiki Bertens op het terras van het Hilton Hotel, naast het tennispark van Neurenberg. Een jaar geleden, misschien wel aan exact hetzelfde tafeltje, kwam ze bij van het spelen van twee finales. Als nummer 89 van de wereld en qualifier won ze het enkelspel en daarna ook de dubbeltitel met haar Zweedse partner Johanna Larsson.



Een jaar later is alles anders. Bertens staat op plek 19 en is als eerste geplaatst in Duitsland, waar ze gisteren weer de finale haalde. Haar Japanse tegenstander Misaki Doi gaf geblesseerd op, kort nadat Bertens met 6-2 de eerste set had gewonnen.



Het eerste wat je ziet bij het betreden van het park is een metershoge actiefoto van de Nederlandse. Nog niet zo lang geleden had ze het verschrikkelijk gevonden om het boegbeeld van een toernooi te zijn. Nu vindt ze het prima. ,,Hier is het toch allemaal een beetje begonnen. Mijn nieuwe leven."



Van Neurenberg ging het naar Roland Garros, de rest is bekend. Plots keken miljoenen Nederlanders weer naar tennis, ze zagen Bertens steeds een ronde verder komen in Parijs. Totdat Serena Williams het sprookje in de halve finale uitblies.



En toen was Kiki Bertens uit Wateringen - bescheidener vind je ze niet - ineens een Bekende Nederlander. ,,Mensen keken in de supermarkt wat ik in mijn mandje stopte. Dat vond ik raar. Vooral omdat ik zelf niet zo ben. Ik kijk niet op tegen mensen om wat ze doen, maar om wie ze zijn. Al was het de koning zou ik nog niet in zijn karretje kijken."

