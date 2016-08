Bertens ook in New York na één ronde klaar

Voor Bertens was het de vijfde keer op rij, inclusief de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, dat ze in de eerste ronde van het enkelspel werd uitgeschakeld. De 24-jarige Wateringse lijkt te snakken naar het einde van het seizoen. Ze speelde dit seizoen al bijna honderd tennispartijen. De frisheid, de vechtlust en de technische kwaliteiten die Bertens eerder dit jaar op Roland Garros nog in de halve finales brachten, ontbreken al een tijdje bij haar.



Konjuh, de nummer 92 van de wereldranglijst, daarentegen maakte op baan twaalf van Flushing Meadows een redelijk scherpe indruk. Ze haalde vorig jaar tijdens haar debuut in New York eveneens de tweede ronde. Konjuh verloor eerder dit jaar nog van Bertens in de kwalificaties van het toernooi in Miami. De Nederlandse topspeelster zegevierde in dat eerste onderlinge duel met ruime cijfers: 6-2 6-3.



Konjuh liet zich dinsdag in New York echter niet opnieuw verrassen. De jonge Kroatische profiteerde op de juiste momenten van de onnodige fouten die Bertens maakte. In de zesde game van de eerste set verdween een simpele backhand van de Nederlandse speelster in het net (2-4), waarna Konjuh de eerste set niet meer liet glippen.



In de tweede set leek Bertens, voor de vijfde keer actief op het US Open, zich net op tijd te hervinden. Ze serveerde en retourneerde beter en maakte goed gebruik van het lichte verval in het spel van Konjuh. Bertens kon haar hoopgevende offensief echter niet doortrekken naar de derde set. Na precies 2 uur was ze uitgeschakeld. Bertens kwam in New York nog niet verder dan de tweede ronde.