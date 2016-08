Bertens tegen Konjuh, Haase treft Duckworth

Bertens speelde één keer eerder tegen Konjuh. Dat was in mei van dit jaar in de kwalificaties van het toernooi in Miami en de Wateringse won met 6-2 6-3.



Robin Haase treft in de eerste ronde van het mannenenkelspel James Duckworth, een 24-jarige Australiër en de nummer 199 van de wereld. Hij ontving een wildcard van de organisatie. Haase tenniste niet eerder tegen hem.



De nummers één van de plaatsingslijst bij de mannen en de vrouwen lootten geen eenvoudige tegenstanders in de openingsronde van het hoofdtoernooi. De Serviër Novak Djokovic, tevens titelverdediger in de US Open, staat tegenover de sterke Pool Jerzy Janowicz. Serena Williams, zesvoudig winnares op Flushing Meadows, ontmoet de linkshandige Russin Ekaterina Makarova.