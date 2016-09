'Beslissingen in Zeist worden op Kremlin-manier kenbaar gemaakt'

Wat is er nodig om weer binding te krijgen tussen de KNVB-top en eredivisieclubs die nu zeggen: de rvc moet weg?

Van Raaij: ,,Dat lijkt mij dus simpel: bij de bond moeten op topposities mensen zitten die bewezen hebben dat ze in het voetbal van toegevoegde waarde zijn. Punt. In de directie, maar zeker ook in de rvc. Als ik terugkijk naar mezelf vroeger: toen ik voorzitter van PSV werd, had ik er al jaren van penningmeesterschap opzitten. Die tijd had ik echt nodig om alle ins en outs van het vak van voetbalbestuurder te leren doorgronden. Want ik wist dan wel alles van het besturen van een multinational als Philips, het voetbal bleek een fundamenteel andere wereld.



,,Ik herkende dat ook bij Henk Kesler. Die werd directeur en had toen al drie, vier jaar in het bestuur betaald voetbal gezeten. Die had automatisch al draagvlak.''



Sporre: ,,Ik mis leiderschap. Het begint een vast patroon te worden, nadat Louis van Gaal bij de KNVB is weggegaan. Het is afwachten wat er met deze rvc gaat gebeuren. Dat ze met een kiezelsteentje in de schoen door de Zeister bossen lopen, mag duidelijk zijn. Als er een aantal weggaan, begint het opbouwwerk. Daarvoor moeten ze echt de goede mensen kiezen. Degenen die staan te trappelen, moet je niet nemen. Het leiden van een voetbalbedrijf moet je met lichte tegenzin doen.''