Bevrijd van een loden last

In een vleesrestaurant in het Spaanse Marbella kwam het hoge woord er dinsdagavond, met het voorgerecht nog op de borden, uit. Waar Gerard Nijkamp en Adriaan Visser als technisch hart van PEC Zwolle nog wel een jaartje doorwilden met Ron Jans, bleek de 58-jarige trainer niet te vermurwen in zijn besluit om na vier jaar te stoppen als trainer in Zwolle.



Het was een van de zwaarste beslissingen in zijn carrière. Nu de loden last van de schouders is, voelt Jans, die samen met Phillip Cocu de langstzittende trainer in de eredivisie is, zich bevrijd. ,,Ik loop hier al wel een poosje mee. Begin december heb ik de knoop al doorgehakt'', verklaart Jans in de lobby van het hotel in Mijas. ,,Er is duidelijkheid en ik kan me weer volledig richten op wat echt belangrijk is: prestaties op het veld. Want ik heb nog een missie hier bij PEC en dat is handhaving in de eredivisie.''



De magere resultaten van dit seizoen hebben geen invloed gehad op zijn besluit, haast Jans zich te zeggen. Hij is er de trainer ook niet naar om zich te laten leiden door de waan van de dag. Jans is een liefhebber die op het veld spelers beter probeert te maken, maar aan de zijlijn nadrukkelijk nadenkt over het leven. Zijn leven. Met zijn 58 jaar zijn de mogelijkheden die hij als trainer nog krijgt beperkt. ,,Ja, ik ben op zoek naar iets nieuws, al heb ik nog geen idee wat. Voor mezelf ga ik eens in alle rust kijken wat ik wil gaan doen. Dat kan ook maar zo een jaartje niets doen zijn. Ik wacht af wat er op mijn pad komt.''



Het gesprek van Jans met Nijkamp en Visser is haast een traditie in Spanje. Sinds de aanstelling van Jans als opvolger van Art Langeler in 2013 zoekt het trio bij het wintertrainingskamp een goed restaurant op om te bomen over de nabije toekomst. ,,Het is een moedig besluit'', meent Nijkamp. ,,Ron worstelde hier al een tijdje mee, maar wij betreuren het wel. Niet voor niets wilden wij graag nog een jaar met hem verder. Al weet ik heel goed dat het na vier jaar van prima samenwerking een keer over kan zijn.''