'Bewijsdrang is mijn talent'

Vertrouwen

De hoofdtribune in Solna is hoog, de stadionlampen schijnen fel op de lichtblauwe trainingsjasjes, maar Vincent Janssen herken je moeiteloos, ook in wandelpas in de verte, op de rug gezien. Zie die geblokte, haast vierkante schouders. Het silhouet van een topatleet. Het is maandag in Zweden, letterlijk op de vooravond van de belangrijkste Oranje- interland van het jaar. Bondscoach Danny Blind puzzelde de laatste dagen nadrukkelijk met zijn opstelling, maar één positie is boven elke discussie verheven. De nieuwe spits van Oranje heet Janssen. ,,De laatste vijf wedstrijden ben ik gestart, dat geeft wel vertrouwen, ja'', zegt hij zelf. ,,Het is een lekker gevoel, elke keer als je dat shirt met nummer 9 klaar ziet liggen. Ik ben er heel trots op.''

Brandende ambities

Wil Nederland weer een beetje van Oranje gaan houden, dan ligt de sleutel bij spelers zoals hij. Jongens met frisse, brandende ambities. Voetballers in de geest van zachtgroene Hollandse velden, ver weg van het valse gekonkel in de bestuurskamers. Een voetballer bovendien waar de drive en de spelvreugde van afspatten. ,,Ik heb altijd veel energie in mijn spel gestopt, ook als jeugdspeler al'', aldus Janssen. ,,Maar de laatste jaren is dat alleen maar meer geworden, omdat ik voel dat ik er extra kracht uit put. Hoe meer ik in beweging ben, des te sterker voel ik me. Soms ben ik nog iets te enthousiast, wil ik gewoon te graag. Dan ren ik al naar voren om druk te zetten, terwijl het elftal nog niet helemaal goed staat. Dat kan beter.''

Goed gevoel

Als Rotterdammer Georginio Wijnaldum het aaibare, betrekkelijk nieuwe gezicht is van het grootstedelijke Oranje, dan is Janssen dat van de provincie. Geboren in Heesch, opgegroeid in Oss. Hij en Wijnaldum delen hun open blik en zachte stemgeluid, en op het veld: voetballers zonder ook maar een spoortje van dedain of verzadiging. Tel er het venijn van Kevin Strootman bij op, of de bravoure van good old Wesley Sneijder, en je herkent de blikvangers van het nieuwe Oranje. Nu nog even winnen van Zweden, vanavond, bij wijze van cruciaal detail.



,,Iedereen mag zeggen of schrijven wat hij wil, maar wij hebben echt wel een goed gevoel'', zegt Janssen over het eerste, zo beladen WK-kwalificatieduel. ,,De wedstrijd tegen Griekenland hebben we geanalyseerd, we weten wat er fout ging. Wat overheerst is het gevoel van de wedstrijden in juni, waarin we hebben laten zien dat dit team gewoon heel veel kwaliteit heeft.'' ,,Veruit de beste speler van dit Nederlands elftal'', noemde Willem van Hanegem hem, maandag in deze krant. En dat voor iemand die pas zes interlands speelde. Zestien maanden geleden draafde hij nog rond bij Almere City, op bezoek bij FC Den Bosch in De Vliert, in zijn laatste wedstrijd in de Jupiler League.