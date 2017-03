Bidden voor de dip die maar niet komt

Inmiddels beginnen de vlaggen te draaien. Bij Feyenoord gaat het wel erg voorspoedig, zo is een gevoel dat ook langzamerhand niet meer bij Ajax verdwijnt. De veronderstelde inzinking laat wel erg lang op zich wachten, áls die al komt. Het Rotterdamse sentiment van doemdenken is bovendien vooral diepgeworteld bij de achterban, niet bij de spelers. Dat ziet ook Sonny Silooy, die in twee verschillende periodes voor Ajax speelde, in jaren dat Ajax vaak superieur was aan de Rotterdammers.



,,Zoals Feyenoord vorig jaar na de winterstop instortte, was natuurlijk ongekend'', zegt de oud-verdediger. ,,Dat was toen extreem, maar het is veel vaker gebeurd dat Feyenoord afhaakte als het er echt om ging. Daarom kun je altijd het gevoel hebben: zij houden het niet vol. In algemene zin is achtervolgen op Feyenoord zo bezien makkelijker dan op het altijd zo constante PSV. Maar juist dit jaar is Feyenoord gigantisch stabiel. Zij hebben er echt voor gezorgd dat de druk inmiddels bij Ajax ligt. Elke missstap van Ajax kan dodelijk zijn.''



Ajax-trainer Peter Bosz heeft over het algemeen hetzelfde pasklare antwoord op vragen over de tweestrijd tussen Feyenoord en Ajax, die tussen twee aartsrivalen gaat en ontegenzeglijk meer lading heeft. Bosz: ,,De wedstrijd op 2 april tussen Ajax en Feyenoord. Dat is het enige waar wij invloed op hebben. Verder moeten wij elke week ons ding doen en winnen.''