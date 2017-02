Bij ADO denk je bijna aan opzet

Wat is er toch met de belchinees gebeurd? Er was een tijd dat je bij voetbal en China onmiddellijk aan fanatiek bellende Aziaten dacht, die bij Nederlandse wedstrijden alle (afgesproken?) ontwikkelingen doorgaven aan de gokkende achterban in het Verre Oosten. Hoewel dit verhaal nooit echt hard werd gemaakt, werd de belchinees een begrip.



Inmiddels is de associatie tussen China en voetbal vooral geld, heel veel geld. Al lijkt het in Europa ook een kwestie van tijd dat de meeste clubs speeltjes van vage investeerders worden. Naast ­Vitesse, ADO en Roda JC komt er ongetwijfeld meer buitenlands geld deze kant op, want afgezet tegen andere competities is de eredivisie de outlet store van Europa. Bovendien maakt het met de huidige screening van de KNVB niet uit hoe je als ­beoogd clubeigenaar aan je geld komt.



Vooralsnog kan niemand in Kerkrade bijvoorbeeld precies uitleggen hoe Korotajev aan zijn geld is gekomen. Het leidt tot oneerlijke concurrentie met clubs die hun broek zelf weten op te houden.



Je mag daarom best bewondering hebben voor een provincieclub als FC Groningen, die als een van de weinige buiten de top 3 opnieuw een hoofdsponsor heeft weten te strikken die bereid is ruim een ­miljoen euro per jaar te betalen om op het shirt te staan.