'Bij ons thuis gaat het niet zo vaak over wielrennen'

,,Ze proberen onrust te zaaien, maar ik vind dat zo'n onzin'', zegt Van der Poel, die niet vergeten is dat Belgische supporters zijn zoon vorig jaar bij het WK in Zolder bekogelden met bekers bier en urine. ,,Ik kan wel tegen kritiek, maar Albert had gewoon moeten bellen. Hij heeft mijn nummer. We hebben drie jaar in dezelfde ploeg gezeten. De parkoersen van Valkenburg en Hoogerheide teken ik zelf, maar dat van het WK tekent iemand van de plaatselijke organisatie. Ik bouw slechts het parkoers volgens de tekening die ik krijg. We kloppen de palen in de grond, sjouwen de hekken, zorgen voor stootkussens en de afzetlinten. Verder heb ik geen invloed.''



Zoon Mathieu sprong voor zijn vader in de bres en noemde Albert een 'janker'. ,,Het juiste woord'', zegt Adrie daarover. ,,Misschien had hij moeten zwijgen, maar Mathieu weet ook wat ik voor het veldrijden in het algemeen doe. Ook buiten de ploeg om.''



Ruzie zoeken, vader Van der Poel past ervoor. Maar hij is niet bang om zijn mening geven. Nooit geweest. Dus wil hij best wat zeggen over de knieblessure van Van Aert, waardoor die zondag niet meerijdt. ,,Welke blessure?'' zegt Van der Poel smalend. Nog voordat gisteren het officiële bericht kwam, hield hij al rekening met een afmelding. ,,Ja sorry hoor. In Rome afgelopen weekeinde reed Wout indrukwekkend. Die knieblessure heeft een functie in aanloop naar het WK. Hij blijft topfavoriet.''